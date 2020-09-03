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Асмус призналась, почему не проводила дочь в школу

12:14
  • четверг
  • 03 сентября 2020

Актриса рассказала, что ждала этот день несколько лет

Первого сентября в первый класс пошли дети многих знаменитостей, в том числе дочь Кристины Асмус и Гарика Харламова Настя. Однако в Сети обратили внимание на то, что девочку в День знаний сопровождал только отец.

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Кристина Асмус призналась, что не смогла проводить шестилетнюю дочь в школу из-за съемок. "Всю ночь ревела перед 1 сентября… Я так мечтала отвести Настю за руку в первый класс! Я так долго ждала этот день… Мне кажется, несколько лет ждала. Готовилась и переживала… Но давние и жесткие обязательства не дали мне этого сделать", - поделилась актриса переживаниями в Instagram.

Асмус добавила, что переругалась со съемочной группой, чтобы "сбежать" к дочке на праздник, но это не помогло. В итоге артистка помогала Насте собираться на первую в ее жизни школьную линейку дистанционно по видеосвязи.

Кристина Асмус и Гарик Харламов развелись после семи лет брака. Артисты решили расстаться на дружеской ноте, чтобы ссоры между родителями не повлияли на дочь.

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