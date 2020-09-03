Адвокат семьи Захаровых перечислила ошибки Ефремова

Юрист подчеркнула, что в первую очередь от актера ждали извинений

Адвокат Ирина Хайруллина, защищающая интересы семьи погибшего Сергея Захарова, заявила, что к Ефремову могло бы быть совсем другое отношение, если бы он искренне раскаялся в содеянном.

Юрист уверена, что заявления актера о том, что он якобы не помнит обстоятельств аварии, не дают "возможности снисхождения", передает "Вечерняя Москва". Она отметила, что близкие погибшего действительно ожидали от Ефремова искренних извинений, а он вместо этого попытался откупиться.

Хайруллина рассказала, что семье Захарова недавно передали стихи Сергея Орлова – друга Михаила Ефремова. "Человек нашел в себе силы, возможность и время и выразил свое участие. Именно этого ждали потерпевших от подсудимого, именно это важно", - считает юрист.

Адвокат отметила, что вместо подобного сочувственного поступка актер лишь попытался перевести пострадавшим деньги, которые, впрочем, Захаровы вернули назад. "Он так и не компенсировал вред и не высказал раскаяния — а ведь потерпевшие были здесь, в зале, и обратиться к ним никто не препятствовал", - резюмировала Хайруллина.

Вечером 8 июня актер Михаил Ефремов стал участником ДТП на Садовом кольце, в результате аварии водитель второго автомобиля Сергей Захаров умер в больнице спустя несколько часов. Согласно версии следствия, Ефремов находился за рулем в состоянии опьянения, выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Захарова. На время следствия артист находится под домашним арестом. Изначально актер признал свою вину, однако в последствии защита решила выбрать тактику уклонения от признания ответственности за ДТП. Следующее слушание по делу Ефремова перенесли на 31 августа из-за отказа актера от услуг своего адвоката. Однако в последствии Ефремов заявил о желании вновь сотрудничать с Эльманом Пашаевым.

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