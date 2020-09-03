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Певец и 5 спортсменов: десятка самых высокооплачиваемых знаменитостей по версии Forbes

12:37
  • четверг
  • 03 сентября 2020

Самым состоятельным певцом оказался Канье Уэст

Журнал Forbes опубликовал традиционный рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей. Первую десятку мужчин-богачей возглавил рэпер, продюсер и почти кандидат в президенты США Канье Уэст. Он заработал за год 170 миллионов долларов.
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В этом году в списке сразу пять спортсменов. Второе место – у швейцарского теннисиста Роджера Федерера с годовым доходом в 106,3 миллиона. На третьем — форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду, у него не миллион меньше. Четвертый результат у игрока "Барселоны" Лионеля Месси - 104 миллиона долларов.

Шестое и восьмое места заняли соответственно нападающий "ПСЖ" Неймар - 95,5 миллиона – и звезда НБА Леброн Джеймс (88,2 миллиона долларов). В десятку вошли также шоумен Ховард Стерн и актер Дуэйн "Скала" Джонсон.

Но всех обошла американская модель, основательница компании Kylie Cosmetics  Кайли Дженнер. Она заработала за год 590 миллионов долларов. Правда, для этого ей пришлось продать 51% акций своей фирмы.

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