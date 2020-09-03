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Раскрыта неожиданная опасность жвачки

12:51
  • четверг
  • 03 сентября 2020

Ее не стоит жевать дольше 10 минут

Стоматолог Григорий Воложин предупредил, что длительное жевание жвачки может привести к заболеваниям желудочно-кишечного тракта, в том числе к гастриту и язве. 
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"Главная мишень негативного воздействия - это желудочно-кишечный тракт. Прямого негативного воздействия на ткани полости рта нет. Здесь можно подумать только о том, что длительное жевание жвачки ведет к гипертрофии, то есть переразвитию жевательной мускулатуры. С эстетической точки зрения это будет выглядеть не очень красиво", - сказал Воложин в эфире радио Sputnik

Стоматолог призвал не жевать жвачку дольше 10 минут. Делать это желательно после еды. 

По словам эксперта, жевательная резинка стимулирует выделение слюны, в которой много гуморальных и клеточных элементов иммунной защиты. К тому же жвачка помогает избавиться от остатков пищи, скапливающихся в естественных углублениях зубов и десен. Получается, непродолжительное жевание жвачки может быть полезно. 

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