Путин обсудил с врио главы Чувашии ситуацию в республике

Президент обратил внимание на уровень безработицы в регионе

Владимир Путин обсудил в четверг социально-экономическую ситуацию в Чувашии с исполняющим обязанности главы республики Олегом Николаевым. Его доклад президент заслушал в Ново-Огарёве в режиме видеоконференции, передает "ТВ Центр".

По словам Николаева, сейчас в зоне особого внимания - президентские выплаты семьям с детьми и медработникам. Несмотря на пандемию, промышленное производство удалось сохранить на уровне 98 процентов в сравнении с прошлым годом. Николаев попросил президента поддержать запуск Шемуршинского водохранилища, которое обеспечит чистой водой Чувашию и соседние регионы. Владимир Путин пообещал оказать содействие и указал на еще один момент, актуальный для региона.

"На одну из проблем вы обратили внимание – это уровень безработицы. Он, к сожалению, ненамного меньше процентного пункта, но тоже повыше, чем в среднем по России. Я понимаю, что сейчас обратились в службы занятости те люди, которые давно уже, на самом деле, не работали, просто мы повысили эти выплаты по безработице, и люди пришли. Но и хорошо, что они пришли, и пусть они эти деньги получают. Здесь нет ничего необычного, ничего страшного, просто нужно обратить на это внимание и заниматься этим делом", - отметил Путин.

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