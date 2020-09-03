ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мишустин провел встречу с Лукашенко

14:53
  • четверг
  • 03 сентября 2020

Что они обсуждали?

Москва и Минск значительно продвинулись в вопросе о будущем союзного государства. Об этом в четверг заявил Михаил Мишустин, который прибыл в белорусскую столицу на встречу с премьером и президентом республики. Глава нашего кабмина подчеркнул - Россия поддерживает суверенитет страны. Чего не скажешь о западных партнерах, которые лишь усугубляют и без того напряженную ситуацию.
Лукашенко предрек резню после прихода к власти оппозиции

Михаил Мишустин с визитом в Минске. И первые слова, которые звучат на встрече с белорусским президентом - о ситуации в республике. Как заявил глава российского правительства, неизменно главное - это полная поддержка суверенитета братской страны. Лукашенко за такую принципиальную позицию и помощь в решении наболевших вопросов благодарен, передает "ТВ Центр".

 "Мы договорились с президентом России, что после вашего визита в Беларусь, после встречи министров иностранных дел, мы такую встречу проведем в Москве и окончательно расставим все точки над i", - сказал Лукашенко.

Под окнами польского консульства в Гродно - пикет. Требование горожан к Варшаве только одно - оставить Белоруссию в покое.

За участие в несанкционированных митингах, осуждены более 30 человек. Но серьезных приговоров белорусская фемида пока не выносит. Нарушителей закона наказывают арестами на 15 суток и штрафам. Оппозиция от этих людей фактически открестилась. Организаторы митингов, похоже, и не собирались нести ответственность за тех, кого вывели на улицы.

Подробнее смотрите в репортаже Тимура Абдуллаева.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Михаил Мишустин и Александр Лукашенко
Михаил Мишустин и Александр Лукашенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.