Мишустин провел встречу с Лукашенко

Что они обсуждали?

Москва и Минск значительно продвинулись в вопросе о будущем союзного государства. Об этом в четверг заявил Михаил Мишустин, который прибыл в белорусскую столицу на встречу с премьером и президентом республики. Глава нашего кабмина подчеркнул - Россия поддерживает суверенитет страны. Чего не скажешь о западных партнерах, которые лишь усугубляют и без того напряженную ситуацию.

Михаил Мишустин с визитом в Минске. И первые слова, которые звучат на встрече с белорусским президентом - о ситуации в республике. Как заявил глава российского правительства, неизменно главное - это полная поддержка суверенитета братской страны. Лукашенко за такую принципиальную позицию и помощь в решении наболевших вопросов благодарен, передает "ТВ Центр".

"Мы договорились с президентом России, что после вашего визита в Беларусь, после встречи министров иностранных дел, мы такую встречу проведем в Москве и окончательно расставим все точки над i", - сказал Лукашенко.

Под окнами польского консульства в Гродно - пикет. Требование горожан к Варшаве только одно - оставить Белоруссию в покое.

За участие в несанкционированных митингах, осуждены более 30 человек. Но серьезных приговоров белорусская фемида пока не выносит. Нарушителей закона наказывают арестами на 15 суток и штрафам. Оппозиция от этих людей фактически открестилась. Организаторы митингов, похоже, и не собирались нести ответственность за тех, кого вывели на улицы.

Подробнее смотрите в репортаже Тимура Абдуллаева.

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