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К акции "Диктант Победы" присоединились 75 стран

14:57
  • четверг
  • 03 сентября 2020

Площадки также организованы по всей России

75 лет с окончания Второй мировой войны отмечают сегодня в России. В 1945-м году на борту линкора "Миссури" был подписан акт о капитуляции Японии. В нашей стране 3 сентября - День воинской славы.

К этой дате приурочена всероссийская акция "Диктант Победы". Площадки были организованы по всей стране и даже за её пределами. К мероприятию присоединились 75 государств.

"Наш долг как наследников Победы - пополнять знания о тех событиях, передавать эти знания новым поколениям, знать и помнить. Диктант - это не соревнование, это не конкурс, это уникальная возможность вместе с сотнями тысяч неравнодушных людей почувствовать свою сопричастность к наследию Победы", - отметил директор Службы внешней разведки, сопредседатель партийного оргкомитета "Наша Победа" Сергей Нарышкин.

В честь 75-ой годовщины Победы Советского Союза над Японией представители партии КПРФ, молодёжные движения и активисты возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата. Цветы сегодня принесли и к месту захоронения Иосифа Сталина - генералиссимуса и верховного главнокомандующего.

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Участник акции "Диктант Победы"
Участник акции "Диктант Победы"
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