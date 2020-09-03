Собянин открыл автодорогу "Марьино-Саларьево"

Это улучшит транспортное обслуживание многих жителей

90 километров дорог будет введено в этом году в столице, несмотря на трудности, связанные с пандемией. Об этом в четверг заявил мэр Москвы Сергей Собянин, открывая сразу две новые магистрали - дублеры Калужского и Киевского шоссе. Теперь выезды на МКАД значительно разгрузятся и метро станет ближе.

Для автомобилистов без пробок добраться до МКАД, пассажирам общественного транспорта - до метро. Всё это теперь доступно жителям Новой Москвы в районе станции "Филатов Луг". Здесь в полную мощность заработал дублёр сразу двух загруженных трасс.

Строительство этой дороги протяжённостью 13 с половиной километров заняло чуть менее трёх лет. Она не только улучшает транспортную доступность близлежащих населенных пунктов, но и значительно разгружает две вылетные магистрали - Киевское и Калужское шоссе.

Сроки рекордные. И это несмотря на простой из-за пандемии. Дорога является частью плана развития дорожной сети Москвы, который уже выполнен на 90 процентов.

"Каждый год мы вводим около 100 километров городских дорог. Это сложные инженерные сооружения, как правило, тоннели, развязки, мосты, путепроводы. В этом году будет построено, несмотря на пандемию, 90 километров дорог. То есть мы идем по плану. Сегодня строители сделали подарок ко Дню города - запускаются две магистрали - дублеры Калужского и Киевского шоссе. Отсюда стало ближе и метро, и соответственно разгрузятся эти магистрали, и выезды на МКАД. Так что, это важные объекты. Поздравляем всех жителей, а строителям, которые сделали важное для жизни города, я говорю спасибо", - сказал Собянин.

Трасса 4-полосная. В местах развязок расширяется до трех с каждой стороны. На протяжении всего участка 22 автобусные остановки и 11 светофоров. В наиболее сложных пересечениях круговое движение, а для пешеходов возведены надземные переходы. Особое внимание уделили ливневым канализациям, чтобы исключить подтопления полотна. Кроме того, для стоков построили отдельные очистные сооружения, которые на сбросе выдают чистую воду.

Завершилось строительство и развязки на участке от МКАД до посёлка Коммунарка. В результате жители этого населённого пункта, а также деревни Мамыри и поселения Сосенское получили отдельный выезд на кольцевую.

Каждый новый километр столичной дороги – результат реализации программы развития дорожной сети. Планируется, что в ближайшие три года в Москве станет на 314 километров дорог больше, а также появится полсотни пешеходных переходов.

Илья Данильцев, Татьяна Сидорова, Станислав Ильин, Андрей Булычёв и Андрей Пашутин, "ТВ Центр".

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