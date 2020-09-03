Врачи института Склифосовского спасают пациентов с тяжелой патологией мозга

Нейрохирурги советуют чаще проходить обследование

Почти три тысячи операций в год. Столько раз нейрохирурги института Склифосовского сталкиваются с патологией головного мозга. Удаление опухоли требует ювелирной точности и слаженной командной работы. Многое зависит и от того, как быстро диагностируют новообразование.

Двухтысячный раз нейрохирурги института Склифософского спасают пациента с тяжелой патологией головного мозга. На снимках видно, как разрослась опухоль. Из-за давления на мозг образовался еще и огромный смертельно опасный отек. Сначала сильные головные боли пациентка списывала на усталость и стресс. Потом поняла, что нужна помощь специалистов.

Несколько дней пациентка провела в реанимации. Все симптомы указывали на инсульт. Однако точный диагноз поставили нейрохирурги из института Склифосовского.

Выездные бригады нейрохирургов из института Склифософского работают в Москве почти 40 лет, выявляя "своих" пациентов в разных больницах. Именно они установили причину недомогания молодой женщины и доставили ее в НИИ.

Оперировать такие опухоли нужно немедленно. Под микроскопом нейрохирурги отделяют гигантское новообразование вместе с зоной роста. Навигация хирурга - эта группа нейрофизиологов. С помощью специального компьютера они следят за тем, чтобы во время операции не были задеты функциональные участки головного мозга пациента.

"Если начнут эти кривые "вздрагивать", то мы сразу поймем, что где-то недалеко от функциональных зон происходит как раз нейрохирургическое вмешательство. Мы предупредим об этом хирурга, и он изменит тактику своего вмешательства и таким образом мы избежим повреждения функционально значимых зон головного мозга", - рассказал нейрофизиолог НИИ скорой помощи им. Н.В.Склифософского Михаил Синкин.

Вся операция занимает несколько часов. Удаление опухоли - это только первый этап работы. Дальше - пластика и восстановление лицевой части. Так что о болезни пациентке будет напоминать лишь небольшой шрам. И все же нейрохирурги советуют к своему организму прислушиваться и чаще проходить обследование, особенно если часто "болит голова".

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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