Египет отменил карантин для российских туристов

Достаточно справки об отсутствии CОVID-19

Обязательного карантина для российских туристов по прибытии в Египет не будет. Об этом сообщили в египетском посольстве в Москве. В диппредставительстве пояснили, что гражданам России достаточно предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус. Он должен быть получен не ранее, чем за 72 часа до прибытия в аэропорт Каира.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении международного авиасообщения с Египтом, ОАЭ и Мальдивами. На первых порах в Египет самолеты будут летать дважды в неделю.

В постановлении кабмина также упоминается Швейцария. Отмечается, что частота авиасообщения с европейской страной увеличится - с одного до четырех рейсов в неделю.

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