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Смартфоны научатся менять цвет

13:08
  • четверг
  • 03 сентября 2020

Пользователи смогут по желанию менять цвет задней панели

Технический прогресс не стоит на месте – уже скоро и без того умные смартфоны научатся менять цвет задней панели. Видеоролик с прототипом такого гаджета попал в Сеть.

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На кадрах показано, как синяя задняя панель телефона медленно меняет цвет и становится белой. Автор ролика подчеркнул, что пользователь сам сможет настраивать скорость переключения цветов.

Принцип работы такой панели пока сохраняется в тайне, как и называние компании, которая придумала интересную новинку. Предполагается, что гаджет уже скоро может появиться в продаже.

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