Пользователи смогут по желанию менять цвет задней панели

Технический прогресс не стоит на месте – уже скоро и без того умные смартфоны научатся менять цвет задней панели. Видеоролик с прототипом такого гаджета попал в Сеть.

На кадрах показано, как синяя задняя панель телефона медленно меняет цвет и становится белой. Автор ролика подчеркнул, что пользователь сам сможет настраивать скорость переключения цветов.

Принцип работы такой панели пока сохраняется в тайне, как и называние компании, которая придумала интересную новинку. Предполагается, что гаджет уже скоро может появиться в продаже.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"