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Опубликовано видео со дня рождения дочери Джигана и Самойловой

13:31
  • четверг
  • 03 сентября 2020

Лее исполнилось шесть лет

3 сентября средняя дочь Оксаны Самойловой и Джигана отмечает день рождения. Модель опубликовала в Instagram видео, на котором родные поздравляют Лею. 
Джиган рассказал, как ему удалось помириться с Самойловой

Дочь Самойловой и Джигана долго ждала свой день рождения. Она каждый день спрашивала родителей, когда наступит 3 сентября. При этом Лея хотела, чтобы ее праздник прошел точно так же, как у ее сестры Ариелы. Когда старшая дочь звезд отмечала день рождения, Лея даже плакала - так сильно ей хотелось быть в центре внимания. 

Сегодня мечта Леи наконец осуществилась. На опубликованном видео счастливая именинница спускается с лестницы, принимает поздравления родных и впервые видит коробки с подарками. "Леюшка, мы тебя очень любим", - говорит Самойлова за кадром. 

"Годы идут, а ты все такая же буря шипучая вишня. Все тот же ураган из эмоций и радости. Ты еще даже не представляешь, сколько улыбок, смеха и счастья ты даришь нам и всем вокруг. И я как всегда хочу, чтобы это цунами непосредственности в твоем сердечке никогда не утихало", - написала Оксана Самойлова. 

"С днем рождения, доченька!" - написал на своей странице рэпер Джиган. 

Напомним, Самойлова и Джиган живут в браке с 2012 года. Они воспитывают трех дочерей и сына. Недавно модель простила измены мужа и отказалась от развода. По ее словам, она сделала это ради благополучия детей.

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