Собянин открыл две новые автомобильные дороги в ТиНАО

Это улучшит транспортное обслуживание многих населенных пунктов

Столичный мэр Сергей Собянин открыл движение по новым автодорогам в Троицком и Новомосковском административных округах - "Марьино - Саларьево" и выезд из Коммунарки на МКАД.

Открытие этих дорог улучшило транспортное обслуживание города Московский, населенных пунктов Газопровод, Мамыри, Саларьево, Николо-Хованское, Зименки, Пушкино, Марьино, поселка Валуево, Филимонки, а также близлежащих СНТ. Тамошние жители теперь смогут с комфортом добираться до станций метро "Саларьево" и "Филатов Луг".

Кроме того, улучшены подъезды к Хованскому кладбищу и прямой выезд на МКАД из поселка Коммунарка. Перераспределение транспортных потоков, как ожидается, снизит нагрузку на головной участок Калужского шоссе и на существующую развязку с МКАД.

По словам Сергея Собянина, дорожное строительство является одним из важнейших направлений деятельности московского правительства.

"Каждый год мы вводим около 100 км городских дорог. Это сложные инженерные сооружения, как правило: тоннели, развязки, мосты, путепроводы. В этом году будет построено, несмотря на пандемию, 90 км дорог. То есть мы идем по плану. Сегодня строители сделали подарок ко Дню города - запускаются две магистрали - дублеры Калужского и Киевского шоссе", - заявил Собянин.

По данным пресс-службы мэра и правительства Москвы, автодорога "Марьино - Саларьево" проходит параллельно Киевскому и Калужскому шоссе - от ул. Адмирала Корнилова до автодороги "М3 - Середнево - Марьино - Десна". Четырехполосная дорога протяженностью 13,6 км фактически выполняет роль дублера Калужского и Киевского шоссе.

"Это важный объект. Я поздравлю всех жителей. Строителям, которые много сделали для города, для его процветания, говорю спасибо. С наступающим Днем города", - сказал мэр Москвы.

Строительство автодороги "Марьино - Саларьево" велось менее трех лет. Вдоль нее установлены 22 автобусные остановки общественного транспорта и 11 светофоров. Строители возвели мост через реку Ликову длиной 140 м., а также организовали кольцевое пересечение с автодорогой "М3 - Сосенки - Ямонтово". На дороге установили экраны общей протяженностью 4,7 км. Они защитят от шума жителей поселка Валуево, СНТ "Чайка", "Строитель", "Родник", "Кузьминки", "Филатов луг", КП "Благодать" и "Летова роща".

Строительство нового выезда из Коммунарки до МКАД тоже заняло менее трех лет. Новый шестиполосный Проектируемый проезд №7051 проходит параллельно Калужскому шоссе, являясь по сути его дублером.

В рамках этого проекта построили 7,4 км дорог, включая эстакаду-съезд с Калужского шоссе в районе "Фуд-Сити" в сторону ул. Александры Монаховой и выезд на Проектируемый проезд №7033 в районе ТЦ "Декатлон". Съезд с внутренней стороны МКАД по направлению к Коммунарке организован с помощью тоннеля. Вдоль ближайших СНТ тянутся шумозащитные экраны общей протяженностью 1,1 км.

В пресс-службе мэра сообщили, что в 2020 году в Москве планируется построить свыше 90 км дорог, 21 искусственное сооружение и 20 пешеходных переходов. Ключевым проектом на ближайшие годы является строительство хордовых магистралей - СВХ, ЮВХ и Южной рокады. Хорды улучшат связанность 73 районов города с населением 7 млн человек.

С начала текущего года уже введено 81,6 км дорог, 19 искусственных сооружений и 14 пешеходных переходов.

Напомним, что с 2011 по 2019 годы в Москве построили 909 км дорог. Это 16% от существующей улично-дорожной сети.

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