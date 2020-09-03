Лукашенко перехватил разговор о фальсификации Берлином истории с Навальным

Белорусский лидер пообещал предоставить запись Москве

Заявления немецких врачей и политиков (и, в частности, канцлера Германии Ангелы Меркель) об "отравлении" блогера Алексея Навального – фальсификация. Это подтверждают переговоры, перехваченные белорусскими спецслужбами, сообщил президент Белоруссии. Александр Лукашенко пообещал российскому премьеру Михаилу Мишустину предоставить запись разговора Москве.

"Я заметил, наблюдая за российскими событиями, у них - Запада - новая фишка появилась. Опять "Новичок", опять отравление. Так я вам должен сказать, что вчера или позавчера, я точно не помню, до выступления Меркель мы перехватили разговор. Мы так понимаем, Варшава разговаривает с Берлином", - рассказал Лукашенко на встрече с Мишустиным в Минске.

По словам Лукашенко, перехватила переговоры белорусская радиоэлектронная военная разведка. На западных границах страны сейчас развернуты армейские соединения – которые, как отметил белорусский лидер, "ведут противоборство с натовцами и в радиосфере".

Перехваченный разговор, подчеркнул президент, ясно говорит о том, что это фальсификация - никакого "отравления" Навального. Лукашенко пообещал переслать запись в ФСБ, передает агентство БелТА.

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