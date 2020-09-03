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В Подмосковье накрыли нарколабораторию

15:19
  • четверг
  • 03 сентября 2020

Она располагалась в Клину

В подмосковном Клину накрыли крупную нарколабораторию. 24-летний житель Калужской области арендовал помещение, где синтезировал запрещенные вещества.

В ходе обыска полицейские нашли канистры с неизвестной белой субстанцией и мешки с гранулами. Экспертиза показала - это один из самых сильных наркотиков - мефедрон и его составляющие. Изъяли почти 20 килограмм. Расследование уже окончено, скоро злоумышленник предстанет перед судом.

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