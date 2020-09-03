Депутат МГД Маргарита Русецкая: работающие под видом хостелов общежития должны быть ликвидированы

Совместными усилиями жильцы дома справились с проблемой

В столичном районе Чертаново Центральное будет ликвидирован нелегальный хостел, расположенный по адресу ул. Днепропетровская, д. 3, корп. 5А. Депутат Московской городской Думы Маргарита Русецкая рассказала, что с просьбой о закрытии нелегального общежития обратились местные жители. В результате собственник помещения решил расторгнуть договор с арендодателем.

Депутат объяснила, что хостел создавал неудобства для соседей, поскольку в нем проживали десятки людей, а также не соблюдались санитарные и пожарные нормы. Русецкая подчеркнула, что закрытия общежития помогли добиться местные жители, которые направляли жалобы всем инстанциям, включая собственника здания, депутатов Госдумы и надзорные органы, передает АиФ.

"Это дело — пример того, как локальное сообщество, объединение жителей помогает сделать весь район лучше. Общежитие на Днепропетровской долгое время было точкой напряжения, жильцы нарушали общественный порядок, проверяющие многократно фиксировали множество нарушений как санитарно-эпидемиологических требований, так и противопожарных норм. Арендатор все эти сигналы игнорировал. Считаю, эта ситуация будет показательной для других бизнесменов, которые решат, что могут превращать любое здание в притон, прикрываясь названием хостела или гостиницы", - добавила депутат.

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