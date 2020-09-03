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Меньшиков поскандалил с журналистами на похоронах Андреева

14:38
  • четверг
  • 03 сентября 2020

Артист отказался пускать съемочную группу в театр

В среду, 2 сентября, прошло прощание с актером Владимиром Андреевым. Церемонию провели в театре имени М.Н. Ермоловой, а затем артиста похоронили на Троекуровском кладбище.

В Москве простились с народным артистом СССР Владимиром Андреевым
Названа причина смерти Владимира Андреева

Однако во время гражданской панихиды произошел скандал. Худрук театра Олег Меньшиков отказался пускать сотрудников СМИ на прощание с артистом, которые намеревались устроить трансляцию церемонии. В результате журналисты НТВ в театр так и не попали, а поклонники Андреева лишились возможности в последний раз проститься с актером.

"Просили пойти навстречу журналистам, но Меньшиков устроил истерику, не дав почтить память великого актера и выполнить свою работу", передает Telegram-канал Закулиска.

Владимир Андреев скончался спустя два дня после своего 90 дня рождения. Супруга актера Наталья Селезнева рассказала, что причиной его смерти стали проблемы с сердцем.

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