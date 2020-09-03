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Дочь Толкалиной и Кончаловского выходит замуж

14:36
  • четверг
  • 03 сентября 2020

Возлюбленный старше ее на 10 лет

Актриса Любовь Толкалина получила приглашение на свадьбу своей дочери Марии и ее возлюбленного Никиты. Праздничное мероприятие состоится 7 сентября.
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Мария и Никита вместе уже около года. Они живут в Петербурге и пока еще состоят в гражданском браке. Это не мешает 19-летней Марии говорить, что она замужем. 

Возлюбленные мечтали устроить свадьбу летом, но их планы нарушила пандемия коронавируса. К тому же они хотели поднакопить денег на праздник. 

3 сентября Толкалина получила от дочери открытку с надпись: "Дорогая Мама! Мы приглашает тебя на нашу свадьбу". Актрису обрадовало такое известие. "А бывают и вот такие утра", - написала она, добавив несколько эмодзи в виде солнца. 

Никита Кузьмин старше Марии на 10 лет. Режиссер Егор Кончаловский сначала с подозрением относился к ухажеру Марии, но со временем смирился с ее выбором.

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