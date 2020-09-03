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Спасатели эвакуируют людей из горящего бизнес-центра в Калуге (видео)

14:43
  • четверг
  • 03 сентября 2020

Пламя охватило площадь в 2 тысячи квадратных метров

Здание бизнес-центра горит в Калуге. Пламя охватило площадь в 2 тысячи квадратных метров. Люди из здания эвакуированы, сообщили в региональном управлении МЧС.
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"В 12:08 поступило сообщение о загорании кровли по адресу: улица Карла Либкнехта, 29А. Здание пятиэтажное, горит по всей площади - 2,1 тысячи квадратных метров", - заявили в ведомстве.

В здании расположен бизнес-центр и магазины. В тушении участвуют 60 человек и 20 единиц техники, передает ТАСС. Угрозы распространения огня на соседние здания нет.

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