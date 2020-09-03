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Мишустин пообещал, что Белоруссия первой получит вакцину от COVID-19

15:05
  • четверг
  • 03 сентября 2020

Премьер-министр России лично встретился с президентом Белоруссии

Российский премьер-министр Михаил Мишустин провел встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и заверил, что Москва окажет помощь республике с вакциной от COVID-19.
Мишустин: Россия поддерживает суверенитет Белоруссии

Вместе с Мишустиным в Минск прибыли главы ключевых российских ведомств, в том числе Минздрава, Минэнерго и Минпромторга. В ходе беседы президент Белоруссии уточнил у российского премьера, окажет ли Москва содействие в борьбе с коронавирусной инфекцией.

"С вакцинами вы нам поможете?" - спросил Лукашенко у Мишустина. Президент республики отметил, что Владимир Путин пообещал поставку вакцин сначала в Белоруссию, а только потом в другие страны.

Премьер-министр России заверил, что государство получит препарат, передает РЕН ТВ. "Так это и будет", - подчеркнул Мишустин.

Ранее в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции, об этом объявил президент страны Владимир Путин. По предварительным оценкам, препарат дает иммунитет от коронавируса на два года. Более 20 стран выразили желание приобрести российскую вакцину от COVID-19.

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