Сын Аршавина впервые вышел на сцену в роли ведущего

Ему всего 14 лет
Старший сын телеведущей Юлии Барановской и футболиста Андрея Аршавина предстал перед широкой публикой. Он вместе с мамой провел музыкальную премию ЖАРА Kids Awards.
"Я и мой старший. Раздали награды и зажгли с юными талантами", - написала Барановская в Instagram, опубликовав фото с Артемом.
Телеведущая, которая одна воспитывает двух сыновей и дочь, назвала детей неиссякаемым источником энергии и нашими лучшими учителями.
Поклонники завалили 35-летнюю Барановскую и ее сына комплиментами.
- Какой парень красивый и взрослый.
- Выглядите как парень с подружкой, а не как мама с сыном...
- Какой красивый парень, взял все лучшее от родителей.
- Парень просто огонь, красавец, красивая мама, суперские.
- Завидный жених, прям глаз не оторвать.
Напомним, что Барановская и Аршавин жили в гражданском браке с 2004 по 2013 год. Она родила от него двух сыновей и дочку. В 2016 году спортсмен женился на журналистке Алисе Казьминой, которая подарила ему дочь. После развода с Казьминой он начал плотнее общаться с детьми от Барановской. При этом Аршавин старается не видеться с их матерью. По словам футбольной звезды, он прекрасно ладит со всеми своими отпрысками.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"