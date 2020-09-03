Сын Аршавина впервые вышел на сцену в роли ведущего

Ему всего 14 лет

Старший сын телеведущей Юлии Барановской и футболиста Андрея Аршавина предстал перед широкой публикой. Он вместе с мамой провел музыкальную премию ЖАРА Kids Awards.

"Я и мой старший. Раздали награды и зажгли с юными талантами", - написала Барановская в Instagram, опубликовав фото с Артемом.

Телеведущая, которая одна воспитывает двух сыновей и дочь, назвала детей неиссякаемым источником энергии и нашими лучшими учителями.

Поклонники завалили 35-летнюю Барановскую и ее сына комплиментами.

- Какой парень красивый и взрослый.

- Выглядите как парень с подружкой, а не как мама с сыном...

- Какой красивый парень, взял все лучшее от родителей.

- Парень просто огонь, красавец, красивая мама, суперские.

- Завидный жених, прям глаз не оторвать.

Напомним, что Барановская и Аршавин жили в гражданском браке с 2004 по 2013 год. Она родила от него двух сыновей и дочку. В 2016 году спортсмен женился на журналистке Алисе Казьминой, которая подарила ему дочь. После развода с Казьминой он начал плотнее общаться с детьми от Барановской. При этом Аршавин старается не видеться с их матерью. По словам футбольной звезды, он прекрасно ладит со всеми своими отпрысками.

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