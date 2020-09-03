Зеленский попытался назначить отцу пожизненную стипендию

Правительству идея не понравилась

Завкафедрой информатики и информационных технологий Криворожского экономического института Александр Зеленский не получит пожизненную стипендию. Предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским проект указа снят с рассмотрения в кабинете министров.

Украинский лидер планировал обеспечить своему отцу пожизненные выплаты от государства. Стипендия для выдающихся деятелей образования составляет всего лишь 1,5 прожиточных минимума – то есть, 2 568 гривен (6800 рублей).

Как сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, кандидатуру Александра Зеленского на получение пожизненной стипендии подал университет. По его словам, ранее положительному решению вопроса мешал экс-президент Украины Петр Порошенко, пишет "Страна.ua".

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