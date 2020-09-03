Ефремов перевел потерпевшим по делу о ДТП три рубля

Символическую компенсацию получили вдова погибшего, его брат и младший сын

Семья курьера Сергея Захарова, который погиб в ДТП с актером Михаилом Ефремовым, получила три рубля в качестве компенсации морального вреда. Подсудимый перевел по рублю вдове Сергея Захарова, его брату и младшему сыну.

Ранее родственники погибшего отказались от 200 тысяч рублей, которые перевел им Михаил Ефремов, и заявили символический иск - в один рубль.

Как заявил ТАСС адвокат Ефремова Эльман Пашаев, артист настаивает на снижении компенсации еще одному потерпевшему - старшему сыну погибшего Сергея Захарова Виталию - до 200 тысяч рублей.

Ранее Виталий Захаров заявил иск к актеру в размере 7,5 миллиона рублей, однако после перечисления 200 тысяч рублей, снизил сумму до 7,3 миллиона рублей.

Пашаев пояснил просьбу актера: "Виталий - взрослый человек, на иждивении Сергея Захарова не состоял".

Ранее гособвинение попросило для актера 11 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

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