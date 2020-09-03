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Французы рискуют остаться без зимней обуви

15:28
  • четверг
  • 03 сентября 2020

Во всем виноват коронавирус

Французам может не хватить зимней обуви из-за перебоев с поставками материалов.

Из-за пандемии коронавируса подошвы, кожа, клей для обуви доставляются в ограниченных объемах, независимо от страны-поставщика, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Особенно остро с нехваткой зимней обуви могут столкнуться дети. Витрины магазинов заполнены лишь на треть, а во многие даже еще не пришли коробки с сапогами и полуботинками.

Печальная ситуация сложилась со взрослой обувью для женщин – в этом сегменте отставание от сроков составляет 30%. У мужчин картина чуть лучше – 20%. Французские власти ожидают, что ситуация должна улучшиться к середине сентября.

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