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В Испании отказываются снова вводить карантин

15:41
  • четверг
  • 03 сентября 2020

Об этом заявил министр здравоохранения страны

Министр здравоохранения Испании Сальвадор Илья заявил, что нынешняя эпидемиологическая ситуация в стране не идет ни в какое сравнение с весенней вспышкой коронавируса. Он отметил, что вновь вводить карантин при такой обстановке нецелесообразно.

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"Да, мы видим рост количества случаев, но нельзя сравнивать это с тем, что мы наблюдали в марте, и система не перегружена. Нам нужно принимать конкретные меры, и мы это делаем", - сказал глава испанского Минздрава.

Он отметил, что сейчас ситуация не настолько тяжелая, как в марте, а потому нет необходимости изолировать города, чтобы остановить распространение инфекции, передает Интерфакс. "Честно говоря, изоляции по периметру Мадрида не случится", - резюмировал Илья.

Во время вспышки коронавирусной инфекции весной этого года Испания оказалась одной из самых пострадавших стран в Европе. На сегодняшний день там зарегистрировано порядка 480 тысяч заболевших, более 29 тысяч пациентов скончались.

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