"Белые каски" получили от стран Запада 100 миллионов на постановки химатак

С совместным заявлением выступили штабы России и Сирии

Страны Запада не оставляют попыток дестабилизировать обстановку в Сирии и дискредитировать действующую власть. Они используют возможности подконтрольных им неправительственных организаций, которым выделяет внушительные финансовые средства, говорится в совместном заявлении межведомственных штабов России и Сирии по возвращению беженцев.

"Общая сумма, выделенная западными странами на финансирование деятельности неправительственной организации "Белые каски" в Сирии, составила около 100 миллионов евро. Большая часть из них пошла на организацию постановочных сюжетов, дискредитирующих сирийское правительство в глазах мирового сообщества", - приводит текст сообщения РИА Новости.

"Белые каски" под видом волонтеров-медиков неоднократно публиковали съемки якобы химических атак на мирных жителей, в которых обвиняли официальный Дамаск. Все эти видео оказались постановочными, что подтверждали и на Западе.

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