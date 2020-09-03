Участники уголовного дела в отношении Фургала получили госзащиту

Они испытывают страх перед подсудимым

Некоторые участники уголовного дела в отношении бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала получили госзащиту. На заседании Басманного суда в четверг стало известно, что они боятся подсудимого.

Как передает "Интерфакс", представитель Генпрокуратуры Сергей Бочкарев заявил на заседании, что некоторые лица, в том числе свидетели "испытывают страх и трепет, который исходит от главного обвиняемого и других обвиняемых".

Бочкарев рассказал суду, что в подчинении Фургала находилось структурное подразделение, которое занималось устранением неугодных ему лиц.

Сам Фургал, который обвиняется в организации убийств, пожаловался в суде на давление следствия. По его словам, ему угрожали, что к ответственности привлекут дочь и бывшую жену.

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