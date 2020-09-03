ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Участники уголовного дела в отношении Фургала получили госзащиту

16:14
  • четверг
  • 03 сентября 2020

Они испытывают страх перед подсудимым

Некоторые участники уголовного дела в отношении бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала получили госзащиту. На заседании Басманного суда в четверг стало известно, что они боятся подсудимого.

Как передает "Интерфакс", представитель Генпрокуратуры Сергей Бочкарев заявил на заседании, что некоторые лица, в том числе свидетели "испытывают страх и трепет, который исходит от главного обвиняемого и других обвиняемых".

Бочкарев рассказал суду, что в подчинении Фургала находилось структурное подразделение, которое занималось устранением неугодных ему лиц.

Сам Фургал, который обвиняется в организации убийств, пожаловался в суде на давление следствия. По его словам, ему угрожали, что к ответственности привлекут дочь и бывшую жену.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Сергей Фургал под конвоем
Сергей Фургал под конвоем
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.