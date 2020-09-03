Ксения Собчак рассказала, почему не общается с сестрой

Взрослые настроили девочек друг против друга

Телеведущая Ксения Собчак рассказала, почему не общается со своей единокровной сестрой Марией.

Мария родилась в первом браке политика Анатолия Собчака, а Ксения – во втором браке. Мама журналистки, Людмила Нарусова, была категорически против того, чтобы девочки общались, так как ревновала супруга к первой семье.

"Я думаю, в основном это связано с позицией моей мамы. И когда с детства уже есть это напряжение, то сложно что-то изменить. Мне вообще до какого-то момента казалось естественным, что мы не общаемся. А сейчас мне бы очень хотелось с ней поговорить. Это же не моя вина, что мама так меня воспитывала и не хотела, чтобы мы общались", - рассказала Собчак в YouTube-шоу "Честный развод".

Телеведущая вспомнила, что в детстве ей мама говорила, что "вот сейчас Маша придет, а папа с ней будут больше времени проводить, чем с тобой". Маленькая Ксения пугалась и верила, что "папу заберут".

Сейчас Ксения не верит, что ей удастся наладить отношения с Марией, но в ее душе все еще теплится надежда на встречу с сестрой.

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