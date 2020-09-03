Россиян предупредили о вреде воды в бутылках

Лучше фильтрованная из-под крана

Вода в пластиковых бутылках не принесет пользы организму. Лучше пить фильтрованную воду из-под крана, советует врач-диетолог Анжелика Дюваль.

"Та вода, которая застойная, которая стоит в бутылках на полках в течение года, подвергается воздействию солнечных лучей и находится в пластике, чаще всего нам не очень подходит и оздоровительным эффектом не обладает", — заявила медик в интервью порталу "Ридус".

Определенное количество воды все же должно поступать в организм. Однако заявления о том, что каждому человеку нужно пить по два литра воды в день, не совсем верны. По словам Дюваль, ежедневный объем нужно вычислять индивидуально – по 30 миллилитров на килограмм веса – и пить не более стакана за прием.

Врач подчеркнула: если человек пьет недостаточное количество воды или эта вода плохого качества, то это будет отражаться на коже: появятся преждевременные морщины, дряблость. В то же время, кофе, чай или соки не являются качественными источниками воды. Организм, конечно, усваивает воду из любой поступающей жидкости - но чем она чище, тем меньше на это тратиться энергии.

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