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Как проверить качество растворимого кофе

16:01
  • четверг
  • 03 сентября 2020

Для этого потребуется холодная вода

Ценители кофе часто отдают предпочтение зернам, однако они не настолько удобны. По утрам, когда чашка бодрящего напитка так необходима, не у всех есть время возиться с помолом и варкой кофе. Поэтому растворимый напиток часто приходит на выручку. Как не ошибиться с выбором, научила специалист инспекции по качеству продукции Нина Зайцева.
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В первую очередь эксперт посоветовала обращать внимание на осадок. "Если при растворении кофе в холодной воде на дне образуются осадки, это свидетельствует о нарушении технологии производства или добавлении молотых добавок, таких, например, как цикорий, обжаренные зерновые культуры, а, значит, и о низком качестве кофе", - объяснила она.

Специалист подчеркнула, что качественный напиток будет растворяться не только в горячей, но и в холодной воде, передает АГН "Москва".

Зайцева добавила, что хранить растворимый кофе лучше всего в таре с герметичной крышкой, чтобы напиток со временем не отсырел и не лишился своего вкуса и аромата.

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