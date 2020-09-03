Депутат МГД Лариса Картавцева: В Москве открылось 450 пунктов вакцинации от гриппа

Получить вакцину можно в поликлиниках и мобильных пунктах

В Мосгордуме напомнили москвичам о необходимости сделать прививку от гриппа. Получить защиту от вируса можно в 450 пунктах вакцинации: поликлиниках и мобильных пунктах.

Председатель комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Лариса Картавцева заявила, что в первую очередь вакцину стоит получить людям, которые работают с людьми или часто бывают в общественных местах. В группе риска находятся сотрудники образовательных учреждений, школьники, студенты, а также люди старше 60 лет и те, у кого есть хронические заболевания.

"Вакцинация от гриппа - это не только защита собственного здоровья, но и мера социальной ответственности", - заявила в беседе с АГН "Москва" парламентарий.

Депутат сообщила, что вакцинация займет всего 10-15 минут. Получить препарат можно во взрослых и детских поликлиниках, у метро, станциях МЦК и в центрах "Мои документы".

Стоит отметить, что в мобильных пунктах прививку можно сделать только лицам старше 18 лет. Также не допустят к вакцинации в мобильных пунктах беременных женщин, подчеркнула депутат.

После прививки, которая одобрена ВОЗ, антитела к вирусу гриппа вырабатываются в течение двух недель, а в организме они сохраняются около одного года.

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