Депутат Мосгордумы Киселева: Кражи прокатных самокатов обусловлены непониманием правил шеринга

Не все россияне поняли, что "общественное - не значит ничье"

Большинство краж прокатных самокатов в столице происходит из-за непонимания специфики работы системы.

По словам депутата Московской городской думы Марии Киселевой, в прокатных компаниях с парком 500-1200 самокатов ежедневно происходит три-четыре тревожных вызова - и в среднем одна реальная кража. Чаще всего кражи происходят на парковках вблизи жилого массива, так как там сложнее проследить маршрут угонщика.

За сезон проката, который длится примерно полгода, оператор рискует потерять из-за воровства более 5 миллионов рублей. Вскоре данная проблема будет решена, сообщила агентству "Москва" Киселева.

"Для борьбы с этой вредной привычкой у прокатной техники есть специальные GPS-трекеры, по которым найти самокат владельцы компании могут в кратчайшие сроки. Система сразу сообщает о несанкционированных действиях",- сообщила депутат.

Киселева отметила, что Люди совершают кражи не только с умыслом, но и по незнанию. Сервисы проката самокатов и велосипедов – новинка для города и многие не умеют ими пользоваться.

"Со временем ситуация изменится в лучшую сторону, люди поймут: общественное - не значит ничье. В странах, где прокат действует давно, часто можно оставить прокатный инвентарь где угодно, и ничего с ним не произойдет", - отметила парламентарий.

Например, очень часто пенсионеры просто отвозят "бесхозный" самокат домой, а потом удивляются, когда к ним приходят и просят вернуть его.

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