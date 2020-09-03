Бывший солист "Ласкового мая" перед смертью просил жену о помощи

Супруга рассказала о последнем разговоре с Александром Прико

Бывший солист группы "Ласковый май" Александр Прико незадолго до смерти позвонил своей жене Елене и попросил ее о помощи.

"Он позвонил мне и сказал: "Ленок, сделай что-нибудь, я задыхаюсь". Я тут же связалась с главврачом, потом перезвонила ему, успокоила", - сообщила kp.ru ("Комсомольской правде") Елена.

После этого разговора, который состоялся 30 августа, супруги больше не говорили. Прико перевели в реанимацию и не разрешили брать с собой телефон.

О смерти Прико в среду сообщил продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин. Певец скоропостижно скончался от онкологии – заболевание у него диагностировали около месяца назад.

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