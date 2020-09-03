Глава СВР не исключил провокации западных спецслужб в ситуации с Навальным

Российские власти указывают, что Германия не предоставила доказательств тому, что оппозиционер был отравлен

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин не исключил, что ситуация с якобы "отравлением" блогера Алексея Навального могла быть подстроена западными спецслужбами. На сомнительность выводов немецкой лаборатории по делу российского гражданина указал и депутат парламента Берлина Гуннар Норберт Линдеман. По его мнению, ситуация вокруг Навального носит политический характер, целью которой является поиск причин для введения санкций против России.

То, что в деле с отравлением Алексея Навального непременно должен был появиться "Новичок", можно было предположить, как только немецкие медики объявили свой диагноз и привлекли к исследованию британскую лабораторию, ранее занимавшуюся Скрипалями. После той истории этот, так сказать, бренд в представлении уже не нуждается. К тому же теперь он чётко ассоциируется с российскими властями благодаря западной прессе. Так что лучшего варианта, чтобы развязать очередной виток антироссийской кампании, придумать было сложно.

"Алексей Навальный стал жертвой нападения с использованием химического нервно-паралитического отравляющего вещества из группы "Новичок". Присутствие этого яда удалось вне всяких сомнений подтвердить в анализах. Таким образом установлено, что Алексей Навальный стал жертвой преступления. Его хотели заставить замолчать", - заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Кто хотел? Зачем? Где результаты анализов, на которых основываются выводы, о том, что Навальный был отравлен именно "Новичком"? И наконец, почему пострадал только он? Это ведь не просто яд, а боевое отравляющее вещество. Колоссально токсичное и опасное, после применения которого обычно не выживают. Это подтверждает и один из разработчиков "Новичка", химик-технолог, Владимир Углёв.

"На моей практике люди, которые получали поражение этим веществом, не выживали. Это были в основном офицеры, которые нарушали правила техники безопасности. Считаю, что применение боевых отравляющих фосфорорганических веществ – "Зарин", "Зоман" и "Новичок" - можно исключить из списка веществ, так как кроме Навального, получили бы поражения в той или иной форме окружающие его люди", - заявил эксперт.

Но они не получили. Никто из тех, кто контактировал с Навальным, даже не почувствовал легкого недомогания. История со Скрипалями, к которой были те же вопросы, для правдоподобности хотя бы сопровождалась якобы сопутствующими жертвами, следователями в костюмах химзащиты и невинно убиенным котом. Здесь же ни красивой картинки, ни других пострадавших. Только Навальный, в анализах которого российские врачи в отличие от немецких не нашли никаких веществ, указывающих на то, что это вообще было отравление.

"Исследование проводилось на масспектрометре фирмы "Аджилент технолоджиз" - США, который содержит в себе 240 тысяч наборов веществ, соответствующих электронной базе Национального института стандартизации США. В исследуемых жидкостях фосфорорганических соединения, препараты, ингибирующие холинэстеразу не были обнаружены. Также не были обнаружены посторонние вещества, которые не входят в библиотеку данного оборудования", - сообщил заведующий Отделением лечения острых отравлений и саматопсихиатрических расстройств НИИ "Скорой помощи" им. Склифосовского Михаил Поцхверия.

То есть анализы проводились на современном, иностранном оборудовании согласно международным стандартам, говорят российские врачи. А пробы были взяты сразу после госпитализации Алексея Навального. То есть 20 августа. Именно в этот день он, находясь в самолете, следующем из Томска в Москву, почувствовал себя плохо.

Пилоты экстренно посадили борт в Омске. Блогера отправили в одну из больниц города, где ему была оказана необходимая помощь. Затем по просьбе жены Навального перевезли в немецкую клинику "Шарите". Причем российские власти этому не только не препятствовали, а, наоборот, всячески способствовали, помогая организовать переправку больного в кратчайшие сроки.

"До отправки пациента в Берлин взятые многочисленные анализы не выявили отравляющих веществ. Мы заинтересованы в установлении причин произошедшего. Наши следственные органы проводят проверочные действия. До сих пор какой-либо информации мы не получили", - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Этот сценарий мы уже проходили. Тогда так и надо сказать, что это не имеет ничего общего с медицинскими, научными исследованиями. Ни к правовой стороне дела. Ни к расследованию. Это просто политическая история, в центре которой обоснование уже заранее выработанных мер", - прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Что это за меры, уже понятно по первым заявлениям, которые звучат из уст западных политиков. Они в свойственной манере, не разбираясь, уже обвиняют во всем российские власти. Грозят новыми экономическими карами, ради которых, утверждают политологи, все это и могло затеваться.

"Случившееся с Навальным - очевидная попытка убийства, и сейчас от Германии нужен очень ясный ответ. Проект "Северный поток - 2" больше не является тем, что мы можем реализовывать совместно с Россией", - сказала руководитель фракции немецкой оппозиционной партии "Зеленые" в Бундестаге Катрин Геринг-Эккардт.

"Возмущает, что против Алексея Навального было применено химическое оружие. Мы своими глазами видели смертельные последствия "Новичка" в Великобритании. Теперь российское правительство должно объяснить, что произошло с Навальным — мы будем работать с международными партнёрами, чтобы обеспечить справедливость", - написал в твитере премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Однако на справедливость надежды нет. Как и на то, что миру покажут хоть какие-нибудь доказательства того, что Алексея Навального, действительно, отравили "Новичком". Как и в случае со Срипалями. Тоже выжившими, а затем надежно спрятанными британскими спецслужбами. Очевидно, чтобы не сболтнули лишнего.

Александр Панюшкин, Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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