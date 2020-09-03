"Алкоголь - дикое зло": Ефремов выступил с последним словом

Актер зачитал стихотворение в суде

Приговор актеру Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП будет оглашен 8 сентября. Об этом стало известно сегодня по итогам заседания в Пресненском суде Москвы. Там завершились прения сторон, в ходе которых прокурор озвучил наказание, которое гособвинение считает справедливым. С последним словом выступил и сам подсудимый.

Удивить журналистов и общественность, следящих за делом Михаила Ефремова, к началу сентября крайне сложно. Почти в ежедневном режиме внутри и возле здания Пресненского районного суда звучали свидетельские показания, противоречащие друг другу, громкие заявления. Тем не менее, прения сторон здесь ждали как кульминацию истории. Ожидания начали оправдываться еще до начала заседания.

То ли фестиваль, то ли карнавал. Воздушные шары, стихи, пестрая группа поддержки. И если сам Михаил Ефремов до начала прений молчал, настоящую информационную бомбу - от лица актера – подготовил его защитник Эльман Пашаев.

"Ефремов очень хорошую фразу сказал: "В момент совершения преступления народ вынес мне приговор. Я заслуженный артист народа, и я буду нести наказание по приговору народа, когда уже было совершено преступление". Он сегодня признает свою вину", - заявил защитник Ефремова Эльман Пашаев.

Спустя несколько минут Ефремов действительно вину признал. Хотя еще совсем недавно утверждал, что совершенно не помнит смертельной аварии, что на 80% его за рулем не было, так как пьяным он якобы никогда машину не водил. А представленные видеозаписи с места ДТП называл фейком. Новое заявление – "запоздалое", таково мнение семьи погибшего Сергея Захарова. В свою очередь, прокурор отметила, что признание было сделано, когда вину актера полностью доказали свидетельские показания и результаты экспертизы в салоне. Гособвинитель запросил почти максимальный срок заключения для подсудимого.

"Прошу признать Ефремова Михаила Олеговича виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом А части 4 статьи 264 УК России и назначить ему наказание до 11 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима и лишить его права заниматься деятельностью, связанной с управлением автомобиля, сроком на три года", - заявила прокурор Диана Галиуллина.

Настаивая на столь строгом наказании, гособвинитель указала частые правонарушения, алкогольную зависимость, которая сопровождается провалами в памяти. Но ключевым названо то, что в ходе судебного следствия актер так и не раскаялся.

"Михаил Олегович признал вину в сослагательном наклонении. Он сказал: "Я признаю свою вину, если это я". В правосудии сослагательного наклонения не бывает. Или я виноват, или я не виноват, а играть с правосудием это не очень хорошо", - сказал адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский.

В последнем слове актер неожиданно заявил, что если бы воспользовался "телефонным правом", то избежал бы суда. Но пришел, чтобы "решить все честно". Назвал алкоголь "диким злом". А грозящие 11 лет колонии для себя - "смертным приговором" и попросил у судьи приговор "законный". Актер прочитал стихотворение, которое написал и посвятил Сергею Захарову, и еще раз повинился перед семьей погибшего водителя.

"У них огромное горе, мне их очень жалко, я им соболезную, очень переживаю за них. А вот к адвокатам потерпевших совершенно другое отношение, потому что они искали какие-то препятствия. Все говорят, что это не процесс, а цирк и шоу", - заключил Ефремов.

Ходатайство об изменении меры пресечения для Михаила Ефремова на заключение под стражу судья Елена Абрамова не удовлетворила. До утра 8 сентября, когда огласят приговор, главный фигурант дела останется под домашним арестом.

Егор Киселёв, Валерия Дзгоева, Александр Карюк, Дмитрий Филиппов и Евгений Назарюк. "ТВ Центр".

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