Лукашенко пожаловался на неспокойную жизнь в Белоруссии

Всему виной - западные страны, считает президент республики

Прогресс достигнут по многим вопросам российско-белорусских отношений. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин по итогам визита в Минск. В этой поездке главу российского кабинета сопровождала солидная делегация - два вице-премьера и пять министров. Обсудить удалось весь спектр двусторонних отношений. Президент Александр Лукашенко лично принял российского премьера.

Действительно, есть о чем поговорить. Михаил Мишустин и Александр Лукашенко начали оживленный диалог еще в холле президентского дворца. Российский премьер не знал, куда ведет ковровая дорожка, глава белорусского государства по-хозяйски показывал дорогу и уверенно расставил по местам всех участников совместного фото.

Россия полностью поддерживает суверенитет братской страны, заявил Михаил Мишустин. На протяжении всего сложного периода в Белоруссии между Москвой и Минском - постоянные контакты.

"В гостеприимном Минске мы бы особо хотели подчеркнуть, что Россия полностью поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Беларуси. Беларусь является родной страной для России. И дело не только в исторических, языковых, духовных связях. Но и в сотнях, тысячах или миллионах граждан, которые фактически являются одним народом", - сказал Мишустин.

Москва и Минск договорились по вопросу оплаты нефти и газа. Россия поставит в Белоруссию отечественную вакцину против коронавируса. Первым решил привиться, кстати, премьер Белоруссии Роман Головченко. Все это итоги сегодняшних переговоров. Обширная повестка: вопросы экономики, промышленности, культуры, укрепление взаимоотношений в рамках Союзного государства и ЕАЭС, подготовка к встрече на высшем уровне. Отдельно Александр Лукашенко остановился на текущей ситуации, отметив активность войск НАТО у западных границ Белоруссии. Именно внешние силы, по словам главы государства, раскачивают ситуацию в стране.

"Спокойной жизни они нам не дают. Мы полны решимости отстоять свой суверенитет. Мы не позволим нас наклонить. Мы видим, откуда ноги растут. А вам спасибо, что своевременно подключились и помогли нам хотя бы в экономике стабилизироваться", - сказал Лукашенко.

Лукашенко не считает ситуацию в стране проблемной. По словам президента, недовольные действующей властью были всегда. Выборы - удобный повод манипулировать такими настроениями, но Белоруссия не допустит цветных революций.

Призывавшие выходить на улицу и бастовать оппозиционеры нашли новый способ воздействия на власть и народные умы. Не платить за услуги ЖКХ - вот, по мнению сторонников Тихановской, действенный метод проявления своей гражданской позиции. То, что именно благодаря работникам этой сферы Минск остается чистым после постоянных митингов, авторов инициативы не интересует. Страна и столица готовятся к отопительному сезону - этот процесс, по замыслу провокаторов, тоже можно остановить.

"Мы же не заезжаем на заправку и не берем бензин, потому что нам хочется. Мы не берем колбасу в магазине, потому что нам хочется. Почему можно не платить за услуги ЖКХ. Это такой же продукт, там работают такие же люди. Я считаю, что такие призывы - это призывы к хаосу", - уверен гендиректор "ЖКХ Минской области" Василий Шашок.

Разводить грязь, фигурально выражаясь, удел европейских столиц, откуда звучат подобные нелепые предложения. К антибелорусским санкциям, введённым прибалтийскими странами, сегодня присоединилась Румыния

В Минске западным коллегам советуют внимательнее посмотреть на карту, особенно с точки зрения транзитной логистики. Закрытые границы как возможная ответная мера перекроют и восточные рынки сбыта.

Павел Прокопенко. "ТВ Центр".

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