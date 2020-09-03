МГИК: Система избиркомов для довыборов в Москве готова в полном объеме

Около 70 тысяч москвичей смогут сделать свой выбор 13 сентября

Председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов сообщил, что система избирательных комиссий для муниципальных выборов в Москве развернута в полном объеме.

По его словам, около 70 тысяч москвичей смогут сделать свой выбор 13 сентября. В Бабушкинском муниципальном образовании зарегистрированы 15 кандидатов, в Марьино - 11 кандидатов, напомнил Ермолов.

Проголосовать за кандидатов можно не только на участках, но и онлайн. Для этого необходимо подать заявку до 7 сентября. Онлайн-голосование пройдет с 08:00 11 сентября до 20:00 12 сентября.

Избирательную систему защитили от попыток двойного голосования с помощью электронного реестра, в который избирательные комиссии будут вносить сведения о фактах получения электронных бюллетеней.

При этом если человек записался на электронное голосование, но потом передумал, то он может дождаться 13 сентября и прийти на участок. Там проверят, что доступ к электронному бюллетеню не получал и выдадут традиционный бюллетень.

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