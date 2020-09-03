Приговор Михаилу Ефремову огласят 8 сентября

Актер зачитал стихотворение памяти погибшего Сергея Захарова

Пресненский суд Москвы огласит приговор актеру Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП 8 сентября.

Заседание назначено на 11 утра, сообщила судья Елена Абрамова.

Обвинение требует для Ефремова 11 лет колонии общего режима. Адвокаты актера просят "справедливый приговор", но без лишения свободы, передает РИА Новости.

Сам актер признал свою вину в смертельной аварии и заявил, что раскаивается. В своем последнем слове Ефремов зачитал стихотворение собственного сочинения, посвященное памяти погибшего курьера Сергея Захарова:

Сергей, мы не были знакомы.

Наше знакомство стало ужасным.

Я был в состоянии алкогольной комы,

А ты погиб совершенно напрасно.

Я не прошу у тебя снисхождения,

Я омерзительный, пьяный человек.

Господи, дай мне немного сил.

А Сергею — рая.

Вот бы поговорить с ним.

Я же дошел до ручки, как в жизни дошел до края.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"