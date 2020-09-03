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Полиция разыскивает фельдшера-зомби из Ростова-на-Дону (видео)

17:17
  • четверг
  • 03 сентября 2020

За пранком стоит личная трагедия

Полиция Ростова-на-Дону разыскивает молодого человека, который надел форму фельдшера скорой помощи, загримировался под зомби и пугал людей.

1 сентября в Сети появилось видео, на котором фельдшер-зомби выходит из машины скорой помощи, вызывая тем самым у прохожих целую палитру эмоций: от страха до смеха.  

Свой поступок пранкер объяснил личной трагедией. У его матери случился сердечный приступ, а приехавший по вызову фельдшер скорой помощи не смог оказать помощь и поставить верный диагноз, пишет "Интерфакс".  

"Когда приехала скорая, у врачей не было бумаги, чтобы сделать кардиограмму, понимаете, да? Вкололи успокоительное, сказали, как поспит-отдохнет, ехать в ЦГБ. Через пару часов она умерла. То есть часа три было, чтобы отвезти её, реанимировать, не знаю, что-то придумать", - рассказал молодой человек. (Цитата по life.ru).

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Фельдшер-зомби
Фельдшер-зомби
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