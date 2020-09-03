Мать убила пятерых детей и пыталась покончить с собой

Шестой ребенок выжил

В Германии многодетная мать убила своих пятерых детей и пыталась покончить с собой.

Трагедия произошла 3 сентября в многоквартирном доме в городе Золинген (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия). В полицию обратилась пожилая женщина. Она рассказала, что ее 27-летняя дочь убила пятерых своих детей и, возможно, сбежала с шестым ребенком.

Прибывшие на место ЧП правоохранительные органы взломали дверь и обнаружили в квартире мертвых детей в возрасте одного, двух, трех, шести и восьми лет, пишет "РИА Новости".

Сообщается, что мать пыталась покончить жизнь самоубийством, но выжила. Шестой ребенок, 11-летний мальчик, не пострадал и сейчас находится у бабушки.

Расследование данного дела поручено полицейским из соседнего города Вупперталь. Причины убийства и попытки суицида пока неизвестны.

"По поводу мотива мы еще ничего не можем сказать. Необходимо допросить мать", - заявил таблоиду Bild представитель полиции.

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