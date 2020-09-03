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В Минздраве рассказали о вакцинации против коронавируса

18:29
  • четверг
  • 03 сентября 2020

Прививка необходима тем, кто ранее не болел COVID-19

Прививка от коронавируса необходима тем, кто ранее не болел COVID-19 и не имеет антител к вирусу. Такие рекомендации дал Минздрав России.

Как передает РИА Новости, в четверг ведомство опубликовало восьмую версию временных методических рекомендаций по лечению коронавируса. В документе, в частности, говорится, что вакцинацию от коронавируса проводят в два этапа с промежутком в три недели.

Минздрав рекомендует в приоритетном порядке прививать от коронавируса не только медиков и учителей, но и работников торговли и сферы услуг, полицейских, призывников, студентов и школьников.

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