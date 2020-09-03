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"Аэрофлот" возобновляет рейсы в Каир и Дубай

18:28
  • четверг
  • 03 сентября 2020

В Египет – с 9 сентября, в ОАЭ – с 11 сентября

Авиакомпания "Аэрофлот" намерена возобновить рейсы в Каир с 9 сентября и в Дубай с 11 сентября.

Билеты уже поступили в продажу на официальном сайте компании. Рейсы в Каир будут выполняться трижды в неделю, а в Дубай – два раза в неделю, сообщила РИА Новости пресс-секретарь перевозчика Юлия Спивакова.

Ранее правительство России сообщило о возобновлении авиасообщения с Египтом, ОАЭ и Мальдивами, которое было прервано из-за коронавируса.

На текущий момент пассажирское сообщение для россиян открыто с Великобританией, Турцией, Танзанией и Швейцарией.

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