Мать и ребенок устроили истерику из-за запрета пронести в самолет игрушку

Службу безопасности испугал пистолет в виде собаки

Жительницу ЯНАО и ее сына дошкольного возраста не впустили на борт самолета из-за игрушечного пистолета.

Инцидент произошел в аэропорту Симферополя 2 сентября. Работники службы безопасности увидели в пистолете в виде собачки опасность и сообщили, что проносить игрушку в салон самолета запрещено.

Женщине предложили сдать "опасную" вещь в багаж или отдать сопровождающим. Произошедшая ситуация вывела женщину из себя и она начала истерить, крича, что ей надо улететь домой. Следом начал плакать и кричать ребенок. Очевидцы инцидента засняли этот концерт на видео, выражая недоумение, что "опасного" сотрудники безопасности нашли в игрушечном пистолете, пишет портал life.ru.

Позже пресс-секретарь аэропорта сообщила, что пассажирка с ребенком и пистолетом-собакой все-таки попала на рейс. Действия сотрудников безопасности воздушной гавани она комментировать не стала.

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