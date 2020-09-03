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Мать и ребенок устроили истерику из-за запрета пронести в самолет игрушку

19:18
  • четверг
  • 03 сентября 2020

Службу безопасности испугал пистолет в виде собаки

Жительницу ЯНАО и ее сына дошкольного возраста не впустили на борт самолета из-за игрушечного пистолета.

Инцидент произошел в аэропорту Симферополя 2 сентября. Работники службы безопасности увидели в пистолете в виде собачки опасность и сообщили, что проносить игрушку в салон самолета запрещено.

Женщине предложили сдать "опасную" вещь в багаж или отдать сопровождающим. Произошедшая ситуация вывела женщину из себя и она начала истерить, крича, что ей надо улететь домой. Следом начал плакать и кричать ребенок. Очевидцы инцидента засняли этот концерт на видео, выражая недоумение, что "опасного" сотрудники безопасности нашли в игрушечном пистолете, пишет портал life.ru.

Позже пресс-секретарь аэропорта сообщила, что пассажирка с ребенком и пистолетом-собакой все-таки попала на рейс. Действия сотрудников безопасности воздушной гавани она комментировать не стала.  

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