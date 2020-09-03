Летевший в Москву самолет совершил экстренную посадку

У одного из пассажиров заподозрили сердечный приступ

Самолёт авиакомпании "Победа", летевший из Антальи в Москву, экстренно сел в столице Турции, Анкаре, после того, как одному из пассажиров стало плохо на борту.

Как сообщили РБК в пресс-службе лоукостера, у мужчины заподозрили сердечный приступ. После прибытия в аэропорт Анкары пассажиру оперативно оказали медицинскую помощь.

После этого борт отправили в российскую столицу - с задержкой в 53 минуты.

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