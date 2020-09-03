ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Летевший в Москву самолет совершил экстренную посадку

19:30
  • четверг
  • 03 сентября 2020

У одного из пассажиров заподозрили сердечный приступ

Самолёт авиакомпании "Победа", летевший из Антальи в Москву, экстренно сел в столице Турции, Анкаре, после того, как одному из пассажиров стало плохо на борту.

Как сообщили РБК в пресс-службе лоукостера, у мужчины заподозрили сердечный приступ. После прибытия в аэропорт Анкары пассажиру оперативно оказали медицинскую помощь.

После этого борт отправили в российскую столицу - с задержкой в 53 минуты.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Самолет авиакомпании "Победа"
Самолет авиакомпании "Победа"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.