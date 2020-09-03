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Лукашенко попал в украинский "Миротворец"

19:36
  • четверг
  • 03 сентября 2020

Киев обиделся на соседа

Президента Белоруссии Александра Лукашенко внесли в базу украинского сайта "Миротворец".

Причина - решение белорусского лидера вернуть задержанных в Минске россиян Москве, а не выдать Киеву. Украинские власти считают, что они якобы совершили военные преступления на территории страны.

Лукашенко назвали "пособником террористов и российских оккупантов", пишет РИА Новости.

Еще один повод включить президента Белоруссии в черный список – интервью экс-премьера Польши Дональда Туска, в котором тот заявил о планах Лукашенко стать президентом объединенных Белоруссии и Украины.  В Киеве восприняли это как покушение на суверенитет.

В список сайта "Миротворец" традиционно попадают деятели искусства, культуры, спорта и политики, которые чем-то не угодили Украине.

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