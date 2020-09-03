Депутат МГД Елена Самышина: Новая диагностика рака предстательной железы поможет победить болезнь

В столице начали использовать новый радиофармпрепарат "Фтор-18-ПСМА"

В Москве стало доступно современное исследование, которое позволяет выявить рак предстательной железы на ранней стадии. Депутат Мосгордумы Елена Самышина рассказала об использовании в столице нового препарата "Фтор-18-ПСМА".

"Москвичи, которые перенесли рак предстательной железы, смогут предупредить повторное развитие болезни благодаря своевременной диагностике инновационным методом. Использование нового радиофармпрепарата "Фтор-18-ПСМА" позволяет увидеть очаг опухоли и найти ее метастазы во всем теле даже на ранней стадии", - заявила Самышина в беседе с АГН "Москва".

Депутат Самышина, кроме работы в столичном парламенте, также является главным врачом городской поликлиники №3. Она пояснила, что даже после успешного лечения рак предстательной железы иногда возвращается, поэтому диагностика рецидивов не менее важна, чем первичная.

"Пациенту вводят препарат на основе фтора, который распределяется по организму и избирательно оседает на раковых клетках. После этого проводят компьютерную томографию, и препарат подсвечивает злокачественные клетки изнутри. Так их легко обнаружить", - рассказала Самышина.

Она также предупредила, что всем, кто уже вылечился от рака, необходимо регулярно проверяться. На ранней стадии рак поддается лечению.

Онкоскрининги проводят бесплатно по направлению врача Центра амбулаторной онкологической помощи либо онкологического отделения городской поликлиники, где наблюдается пациент.

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