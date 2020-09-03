Собянин разрешил проведение конгрессов и выставок в Москве с 4 сентября

Мэр Москвы подписал соответствующий указ

В Москве с 4 сентября вновь заработают выставки и конгрессы. Такое решение принял мэр столицы Сергей Собянин.

Согласно указу мэра, осуществление конгрессно-выставочной деятельности возобновляется в полном объеме с соблюдением требований, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции.

Ранее Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе выставок в условиях COVID-19. Основные требования - это ношение масок, соблюдение социальной дистанции (1,5 метра), "входной фильтр" с контролем температуры и дезинфекционные мероприятия.

Маршруты движения по площадке, рассадка в залах также должны рассчитываться таким образом, чтобы можно было соблюдать дистанцию между посетителями. Также рекомендуется использовать в помещениях оборудование для дезинфекции воздуха.

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