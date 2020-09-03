"Мы все испугались": жители Ростовской области вышли на борьбу с лесными пожарами

В регионе загорелись 900 гектаров леса

В Ростовской области горят 900 гектаров леса. Наиболее сложная обстановка - в Тарасовском районе. Там введен режим ЧС. К тушению возгораний подключились экипажи вертолетов Росгвардии. Всего в операции задействованы около полутысячи человек и полторы сотни единиц техники.

Пейзаж словно из фильма-катастрофы. Яркое пламя озаряет лесную чащу, моментально превращая тёмную ночь в ясный день. Огненная стена шаг за шагом подбирается к населённым пунктам. Сдаться на милость бушующей стихии местные жители не готовы - все вместе выходят отвоёвывать свои дома.

"Когда мы увидели сильный дым, то тогда было очень страшно. Когда объявили, что эвакуация - мы все испугались, естественно. Все собрали вещи, документы... Никто не мог подумать, что так будет", - рассказала местная жительница.

Главная задача - не дать языкам пламени уничтожить огороды и домашний скот. В трёх районах Ростовской области объявлен режим ЧС. От 15 жилых домов и нескольких десятков хозпостроек остались одни остовы. Сложной ситуация остаётся в Тарасовском районе - там горит более 700 гектаров леса. Сильные порывы ветра раздувают даже маленькое пламя до масштабов серьёзного пожара. В светлое время суток распространение огня контролируют с воздуха. Район патрулируют беспилотники.

Кое-где тушить приходится вручную. В самые труднопроходимые участки леса добраться можно только благодаря авиации.

"Применяется авиация в количестве 6 вертолётов и 1 самолёта Бе-200, благодаря которой остановлен огонь и не допущен переход на населённые пункты. Это Верхние, Нижние Дубки. Остались отдельные очаги, над которыми работает авиация, соответственно, наземная группировка продолжает дотушивать. Были созданы пункты временного размещения, в частности, в Тарасовском районе, и готовы к принятию населения, которое захотело бы покинуть свои места", - заявил врио начальника ГУ МЧС России по Ростовской области Сергей Филиппов.

Временный пункт, который организовали на базе техникума, не пригодился, впрочем, принято решение пока его не расформировывать, до полной ликвидации очагов возгорания. Природные пожары сегодня обсуждали на федеральном уровне - в регион с рабочим визитом прибыла Валентина Матвиенко. О ситуации председателю Совфеда докладывал губернатор области.

"Сегодня на всех площадках сосредоточено 150 единиц техники, 550 человек личного состава, это и областные службы, и МЧС России. К сожалению, есть погибшая в Красносулинском районе, это женщина 1935 года рождения. За помощью обратились порядка 25 человек. Но госпитализации не потребовалось", - рассказал глава Ростовской области Василий Голубев.

Местные власти уверяют: каждому пострадавшему от природных пожаров будет оказана помощь. Материальную поддержку получат семьи, чьи дома сгорели, либо серьёзно повредились. Близким погибшей женщины выплатят миллион рублей.

Александра Сергомасова, Виктор Прокушев, Кирилл Алянский. "ТВ Центр".

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