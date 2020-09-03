ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Разрушительный тайфун "Майсак" добрался до Японии и Южной Кореи

22:38
  • четверг
  • 03 сентября 2020

Основной удар стихии приняла на себя префектура Нагасаки

На юге Японии без электроэнергии остались около 120 тысяч жилых домов из-за тайфуна "Майсак". Основной удар стихии приняла на себя префектура Нагасаки. Тайфун принёс с собой мощные ливни и сильный ветер. Сообщается о 18 пострадавших, передает "ТВ Центр".

Досталось и Южной Корее. Ураган разрушил 20 домов, десятки повредил. Власти страны сообщили о первом погибшем. Более 2 тысяч человек вынуждены перебраться в надёжные убежища. Шквальный ветер сбивал людей с ног. Закрыт крупнейший порт Пусан. Временно остановлена работа ядерного реактора на АЭС "Сингори-4". Но аварийной ситуации нет, только перебои с подачей электричества.

В Северной Корее о пострадавших не сообщают. Но кадры из республики свидетельствуют о мощных наводнениях, вызванных проливными дождями. Так, на город Вонсан всего за три часа выпало 132 миллиметра осадков.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Тайфун "Майсак" в Японии
Тайфун "Майсак" в Японии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.