Разрушительный тайфун "Майсак" добрался до Японии и Южной Кореи

Основной удар стихии приняла на себя префектура Нагасаки

На юге Японии без электроэнергии остались около 120 тысяч жилых домов из-за тайфуна "Майсак". Основной удар стихии приняла на себя префектура Нагасаки. Тайфун принёс с собой мощные ливни и сильный ветер. Сообщается о 18 пострадавших, передает "ТВ Центр".

Досталось и Южной Корее. Ураган разрушил 20 домов, десятки повредил. Власти страны сообщили о первом погибшем. Более 2 тысяч человек вынуждены перебраться в надёжные убежища. Шквальный ветер сбивал людей с ног. Закрыт крупнейший порт Пусан. Временно остановлена работа ядерного реактора на АЭС "Сингори-4". Но аварийной ситуации нет, только перебои с подачей электричества.

В Северной Корее о пострадавших не сообщают. Но кадры из республики свидетельствуют о мощных наводнениях, вызванных проливными дождями. Так, на город Вонсан всего за три часа выпало 132 миллиметра осадков.

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