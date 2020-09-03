МиГ-31 отогнал разведчиков США и Британии от российской границы

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МиГ-31 перехватил разведчиков США и Британии над Баренцевым морем.
Российский истребитель МиГ-31 поднимался в небо для перехвата двух самолетов-разведчиков США и Великобритании.
3 сентября российские радары засекли два воздушных объекта в небе над Баренцевым морем, которые приближались к границе. Для их опознания и отгона вылетел МиГ-31.
Российский истребитель идентифицировал самолет-разведчик США RC-135 и британский самолет-разведчик "Сентинел", сообщили в Национальном центре управления обороной (НЦУО).
После разворота натовских самолетов от госграницы России МиГ-31 вернулся на аэродром базирования, пишет ТАСС.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"